Festa da Boa Morte começa hoje e segue até domingo

A cidade histórica de Cachoeira (a 110 km de Salvador), patrimônio histórico do Recôncavo baiano, inicia nesta quarta-feira, 13, a tradicional Festa da Boa Morte, que prossegue até domingo. Turistas e moradores já transitam pelas ruas da cidade para assistir aos rituais religiosos, que envolvem este ano 21 mulheres negras, que representarão a ancestralidade dos africanos escravizados e libertos do Recôncavo. A expectativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é que a cidade receba 10 mil turistas e visitantes nesses dias de festa, em sua maioria afro-americanos.



"Será uma média de três mil pessoas por dia. No dia 15, o ponto alto das celebrações, esse número pode chegar a cinco mil", diz o secretário José Luiz Bernardo.



A festa preserva os seus traços característicos e mistura candomblé e catolicismo em quatro dias de cerimônias. Outros eventos voltados para o povo negro são realizados, como o II Encontro de Saúde dos Terreiros do Recôncavo, nesta quarta e quinta, das 9 às 18 horas, e sambas de roda. Artistas plásticos também vão expor seus trabalhos.



Durante os festejos, a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte sairá da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e segue em procissão pelas ruas da cidade. O corpo da santa é velado, na representação de um enterro, e retorna à Capela da Irmandade. A Missa da Assunção será seguida de festejos, almoço e sambas de roda, até a sexta-feira.



Ponto alto



Apesar da grande influência africana, a festa tem elementos da tradição católica. A programação festiva conta com rituais católicos, a exemplo de missas, confissões, sentinela da Nossa Senhora da Boa Morte - que é realizada na sede da Irmandade Boa Morte -, e três procissões, que vão percorrer as principais ruas da cidade.

José Luiz Bernardo, que acompanha a festa há vários anos, diz que a sexta-feira é o dia mais procurado. "É o ponto alto da festa", assinala.

adblock ativo