Festa da Boa Morte começa em Cachoeira neste sábado

Os rituais que antecedem a festa da Boa Morte, que começa na próxima segunda-feira, 13, são iniciados neste sábado, 4, em Cachoeira (a 110 km de Salvador), a partir das 10 horas, quando as 23 integrantes da irmandade homônima ao festejo saem às ruas da cidade para fazer o peditório, um rito também conhecido como esmola geral. “O ritual é simbólico pelo valor que elas arrecadam, mas a tradição é mantida”, ressalta Valmir Pereira dos Santos, administrador da Casa da Boa Morte. Segundo ele, ‘recebendo ou não donativos, elas têm que sair às ruas para o ritual, pois é um compromisso religioso’, explicou.

A esmola é a primeira de uma série de obrigações públicas e secretas que devem ser cumpridas anualmente pelas irmãs. A esmola geral é tida como um sinal de fé e humildade. Todas elas, trajadas com batas brancas e saias coloridas, saem da sede da irmandade para pedir, no comércio e à população em geral, auxílio para a realização da grande festa em louvor a Nossa Senhora, cujo ponto alto das celebrações acontece entre os dias 13 e 15 de agosto. As doações, em dinheiro, são colocadas nas bolsas de tecido vermelho bordadas com as insígnias da irmandade.

Passados mais de 200 anos de sua criação, a Irmandade da Boa Morte se mantém fechada, permitindo apenas a participação de descendentes de escravas com idade superior a 50 anos. A mais idosa das irmãs é dona Filhinha, com 107 anos. A mais antiga dentro da irmandade, com mais de 40 anos, é a juíza perpétua, Estelita Souza Santana, 106 anos. “As mais idosas aguardam o retorno da procissão na sede da irmandade, até para preservá-las”, disse Valmir Pereira.

De acordo com o administrador, a Casa da Boa Morte se prepara para abrigar o Centro Cultural da Boa Morte. “As obras vão começar depois da festa, pois falta muita coisa. Fizemos pintura interna, mas falta o elevador e o banheiro de acessibilidade, por exemplo, entre outras coisas. O acervo é composto das imagens sacras, fotografias, indumentárias das irmãs e outros, além da sede”, salientou Valmir Pereira.

Fazem parte da programação religiosa, a celebração de missas pelas irmãs falecidas, o cortejo com Nossa Senhora da Boa Morte, a sentinela na igreja matriz, a missa de corpo presente, a procissão de Nossa Senhora da Boa Morte e a missa solene da Ressurreição, além de vigílias noturnas, ceias e samba de roda. A previsão é de que este ano, a festa atraia cerca de cinco mil turistas, entre eles os afro-americanos.

Após o ritual da Esmola Geral, a programação será retomada a partir de segunda, às 19 horas, com o traslado da imagem de Nossa Senhora da antiga sede no Largo da Ajuda para a capela da Rua 13 de Maio. Nesse dia, todas as integrantes da Irmandade fazem confissão e assistem missa em memória das irmãs falecidas. Após a celebração religiosa, participam junto com familiares de jantar denominado de Ceia Branca, uma referência aos pratos do cardápio à base de peixes e mariscos que não levam azeite de dendê no preparo. Nesse dia, as irmãs vestem-se de branco.

A Boa Morte tem seu ponto alto religioso no dia 15 de agosto, quando a Igreja celebra a Assunção de Maria. Neste dia, as irmãs assistem à missa festiva e saem em procissão com a imagem de Nossa Senhora da Glória. O culto religioso dura três dias e começa na próxima quinta, com o traslado do esquife com a imagem de Nossa Senhora para a sede da irmandade, onde as irmãs participam de uma ceia exclusivamente servida a elas, à base de peixes e arroz. No segundo dia da festa, 14, uma terça, vestidas com suas becas pretas e lenço cobrindo parte do rosto, elas saem em procissão simbolizando o enterro de Nossa Senhora.

