A Festa da Boa Morte – uma das mais importantes celebrações do calendário religioso baiano e que é realizada em Cachoeira, no Recôncavo Baiano – chega ao seu ponto alto nesta terça-feira, 15, quando é comemorada a Assunção de Nossa Senhora.

>> Ipac assina termo de cooperação com a Irmandade da Boa Morte

O evento, que teve início na segunda, 14, com uma missa na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, segue até a próxima quinta, 17, com uma oferta de caruru e samba, com previsão de encerramento às 18h (confira abaixo a programação completa).

Da Redação

Festa da Boa Morte celebra Assunção de Nossa Senhora nesta terça

Da Redação

Festa da Boa Morte celebra Assunção de Nossa Senhora nesta terça

Devoção e luta

Os festejos da Boa Morte contam a história de mulheres negras que se uniram e lutaram pela liberdade daqueles que ainda eram prisioneiros na época da escravidão. Juntas, criaram a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, um grupo religioso afro-católica responsável pela libertação de diversos escravos.

>> A programação

Terça-feira, 15 - O dia começou com alvorada, missa solene na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e procissão. Agora na parte da tarde, a festa segue com samba de roda no Largo D’Ajuda.

Quarta-feira, 16 - Distribuição de cozido servido ao som de mais samba de roda, às 18h, também no Largo D'Ajuda.

Quinta-feira, 17 - Oferta de caruru e samba, às 18h.

Da Redação

Festa da Boa Morte celebra Assunção de Nossa Senhora nesta terça

adblock ativo