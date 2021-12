Festa da Baleia Jubarte realiza programação especial a partir desta sexta

Uma programação especial marca a 3ª edição da Festa da Baleia Jubarte, que acontece em Praia do Forte, no Litoral Norte, a partir desta sexta-feira, 3. As atividades seguem até domingo, 5, e reúnem oficina, palestras, campeonato de surfe e apresentações musicais.

Dentre as atrações confirmadas está o cortejo da Baleia Elétrica, com Armandinho e os convidados Luciano Calazans e Zéu e o show de Marcelo Santos e Banda Néctar (veja a programação abaixo).

Na sexta, acontece a Oficina de Capacitação para o Manejo de Encalhes de Baleias e Golfinhos, voltada principalmente para profissionais da Defesa Civil, Bombeiros e outros. Já no domingo, haverá palestras sobre as baleias e cruzeiro de observação para convidados, com destaque para a apresentação da bióloga Márcia Engel, que presidiu as atividades do Projeto durante os primeiros 30 anos.

Observação de beleias

A época de reprodução das baleias jubartes, que procuram as águas quentes do litoral baiano, aquece o turismo de observação entre os meses de julho e outubro. Segundo estimativa do Instituto Baleia Jubarte, cerca de 20 mil animais devem visitar a costa do estado, principalmente em oito pontos de avistamento, distribuídos entre Salvador, Praia do Forte, Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande, Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Cumuruxatiba, Prado e Caravelas.

O coordenador de atividades do Instituto, Sérgio Cipolotti, ressalta que, além do turismo, a ação permite a coleta de dados sobre os animais e, neste período, a probabilidade de encontrar as baleias chega a 99%.

“O instituto incentiva o turismo de observação de baleias, que traz um valor agregado à preservação desses animais. A gente trabalha com a conservação e o desenvolvimento de um turismo responsável e traz informação e educação ambiental para as comunidades onde há ocorrência das baleias. O trabalho que desenvolvemos é científico e também de fomento ao desenvolvimento socioeconômico das regiões”, destaca.

De acordo com Sérgio, a maior área de concentração dos animais é no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no sul da Bahia. A estimativa do instituto é de que cerca de 15 mil turistas visitem o litoral da Bahia para participar dos passeios de observação.

