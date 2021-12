Festa com 700 pessoas em casa de Elba Ramalho é encerrada pela PM em Trancoso

Mais um evento irregular foi encerrado pela Polícia Militar no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no sul da Bahia. A festa acontecia em um imóvel de luxo, na noite desta terça-feira, 29, com a participação de cerca de 700 pessoas.

No último sábado, 26, outra aglomeração foi finalizada, também em uma casa de alto padrão, na mesma localidade.

O responsável pela festa ilegal foi identificado e será apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro. Conforme veiculado pela imprensa local, o imóvel é de propriedade da cantora Elba Ramalho. Por meio das redes sociais (vídeo abaixo), a artista alegou que a casa está alugada e não sabia da realização de uma festa no local.

Segundo a Secretaria de Segruança Pública (SSP-BA), dessa vez, uma denúncia anônima levou guarnições do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) até o local. O evento, que segundo apuração inicial teve ingresso comercializado através de redes sociais, foi encerrado e o público dispersado.

"Minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro, isso é uma coisa de praxe, todos os anos a gente aluga. E eu não sabia que na casa estava tendo uma festa nessa proporção", diz Elba no vídeo. Assista:

