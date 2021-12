Festa centenária reúne fiéis em Barreiras

O santuário do Senhor dos Aflitos vive hoje (02) o principal dia da festa em homenagem ao padroeiro do povoado do Cantinho, na zona rural de Barreiras, 858 km de Salvador, depois do tríduo preparatório que teve início dia 29 de junho

Durante a madrugada de hoje milhares de pessoas participaram da romaria de 20,5 km entre a catedral de São João Batista, no centro da cidade, até o povoado, percorrendo parte do percurso por uma estrada vicinal. No trajeto foram montados pontos de apoio aos peregrinos.

“Saímos da catedral na primeira hora de hoje. Foi bastante frio esta noite. Mas me sinto renovada”, disse a professora Lúcia Berger, que há 25 anos participa da caminhada “para agradecer uma graça alcançada com o nascimento do meu filho primogênito que era prematuro”.

A tradicional festa tem mais de 100 anos e reúne principalmente moradores da região oeste da Bahia. A estimativa dos organizadores é que mais de 25 mil pessoas participem da programação que termina no final da tarde. O encerramento será com uma procissão, após a última missa que começa às 16 h e será presidida pelo bispo de Barreiras, Dom Josafá Menezes da Silva.

A organização da romaria é do Santuário Diocesano do Senhor dos Aflitos, com apoio da prefeitura local, através de diversas secretarias. Há nove anos a venda de bebida alcoólica é proibida durante a madrugada do dia dois de julho, para manter a ordem no local e garantir mais segurança para peregrinos e turistas.

