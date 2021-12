Ferryboat terá sistema bate-volta no feriadão

O sistema ferryboat terá programação especial nos feriados de Corpus Christi e São João desta quarta-feira, 18, ao dia 25.

Nesta quarta-feira, quando a Internacional Marítima espera que o movimento se intensifique, seis embarcações estarão disponíveis para a travessia: Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro, Maria Bethânia e os duplos Juracy Magalhães e Agenor Gordilho.



Para atender ao fluxo de pedestres e veículos, os ferries vão funcionar em esquema bate-volta, de acordo com a demanda, entre os dias 18 e 21, 24 e 25.



Entre 18 e 21, a Internacional Marítima espera receber o maior fluxo de pessoas deixando Salvador.

O movimento deve iniciar a partir das 6h no primeiro dia e a partir das 5h nos dias seguintes. No retorno, a empresa acredita que haverá maior movimento nos dias 24 e 25.

Alternativa



Quem preferir chegar a Itaparica pelo continente pode optar pela rota terrestre via Santo Antônio de Jesus até o entroncamento de Conceição de Jacuípe. Em seguida, ir pela BR-101 a Santo Antônio de Jesus e pela BA-028 a Nazaré. Por último, é só seguir para a ilha pela BA-001.



O percurso do início da BR-324 até o terminal de Bom Despacho totaliza cerca de 270 quilômetros e é realizado em três horas e meia, em tráfego normal.



A viagem custa cerca de R$ 75, correspondente ao valor do combustível mais R$ 1,70 do pedágio no município de Amélia Rodrigues.

adblock ativo