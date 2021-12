Ferryboat terá esquema especial para volta do feriado

A Internacional Travessias Salvador montou esquema especial para atender a demanda de quem retorna a Salvador pós feriado.

De acordo com a empresa, o ferry Maria Bethânia, que estava em manutenção, volta a navegar para auxiliar no transporte de passageiros neste domingo, 16. Com isso, a empresa passa a operar com sete embarcações, durante 24h.

Ainda de acordo com a Internacional, se a demanda for grande, serão disponibilizados horários extras, com saídas a cada 30 minutos.

A estimativa é de que mais de 108 mil pessoas e 18 mil veículos utilizem o meio de transporte marítimo nos dois terminais, da última quarta-feira até segunda, 17.

Foram disponibilizadas 6.030 vagas para o serviço de hora marcada, da última quinta-feira até esta segunda-feira. Na madrugada de domingo, os ferries vão circular normalmente atendendo a demanda dos horários marcados.

Rodoviária

Além dos 540 horários diários, mais 300 horários extras foram disponibilizados para atender a população. A estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), é de que, pelo menos, 95 mil passageiros passem pela rodoviária em direção ao interior da Bahia neste feriado.

O feriado de Tiradentes e do Dia do Trabalhador, também são esperados por quem deseja tirar alguns dias de folga para viajar. Estima-se que 190 mil pessoas deixem a cidade por meio do Terminal Rodoviário.

