Ferryboat tem fluxo intenso na manhã desta sexta-feira

O movimento é intenso no Terminal de São Joaquim na manhã desta sexta-feira, 3. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, concessionária responsável pelo Sistema Ferryboat, mesmo operando com sete embarcações e durante a madrugada, o terminal continua com fila de espera para embarque de carros de, em média, 1 hora e 30 minutos. A fila para pedestres tem duração de 30 minutos.

A concessionária informou ainda que a expectativa é de que o movimento diminua ao longo do dia e, durante à tarde, tenha fluxo menor. Até a manhã desta sexta-feira, 73% dos bilhetes de hora marcada já haviam sido vendidos. No Terminal de Bom de Despacho, o fluxo é mais baixo.

O Sistema Ferryboat funciona como Operação Semana Santa até a próxima terça-feira, 8, com as sete embarcações, que são Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Agenor Gordilho, Anna Nery e Juracy Magalhães Júnior.

Para obter mais informações, o cliente pode ir na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), localizada no Terminal São Joaquim, enviar e-mail para cac@internacionaltravessias.com.br e também pelo telefone 71 3032-0475, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e aos sábado, das 7h às 13h. A compra de passagem com hora marcada pode ser feita por meio de cartões de crédito e débito no site da Internacional Travessias Salvador.

Estimativa

Neste período, a estimativa da concessionária é de um aumento de fluxo de 20% comparado ao movimento registrado no ano passado. A empresa calcula que devem passar pelos dois terminais mais de 140 mil passageiros e aproximadamente 28 mil veículos.

