Ferryboat opera com 3 navios e sem bilhetes de hora marcada

No final de semana que antecede o Natal, os passageiros que utilizarem o sistema ferryboat terão apenas três embarcações para a travessia Salvador-Itaparica, sem direito a comprar bilhetes com hora marcada. As informações são da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que preferiu não estabelecer previsões para o retorno dos quatro ferries que passam por reforma.

Só os ferries Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anna Nery devem operar no esquema de bate-volta, parando apenas para limpeza no intervalo entre o embarque e desembarque dos passageiros. O ferry Maria Bethânia é o que transporta mais passageiros: 1.200 pessoas e 60 veículos. O Anna Nery comporta 800 passageiros e 76 veículos. No Ivete Sangalo cabem 600 passageiros e 74 veículos.

A Agerba também evitou fazer estimativas sobre a quantidade de passageiros que devem fazer a travessia nos festejos de final de ano. No ano passado, quando Natal e Réveillon caíram em dois finais de semana, cerca de 200 mil passageiros e 30 mil veículos utilizaram as embarcações. Na manhã de ontem, a previsão de embarque estimada em três horas já gerava reclamações de passageiros. Como o engenheiro Paulo Rodrigues, de 58 anos: "Se fosse por mim, iríamos para o litoral norte, mas a família ainda prefere a ilha", disse.

Os motoristas que não quiserem esperar na fila do ferry podem seguir pela BR-324 até Santo Amaro. De lá, a opção é passar pelas cidades de Cachoeira, São Félix, Maragojipe e São Roque do Paraguaçu. O percurso é de 231 km e dura cerca de quatro horas. Uma alternativa para os pedestres é pegar uma das 13 lanchas para Mar Grande, no Terminal Marítimo (Comércio), por R$ 4 (segunda a sábado) e R$ 5,40 (domingos e feriados). Segundo o presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Jacinto Chagas, as embarcações saem a cada meia hora.

Rodovias - Por via terrestre, a Agerba estima que, pelo menos, 320 mil pessoas circulem pela Estação Rodoviária até o Réveillon. Só hoje, de acordo com o órgão, 40 mil pessoas devem viajar. Nas rodovias federais que ligam a capital ao interior do Estado, a ViaBahia, concessionária que administra os pedágios da BR-324 e da BR-116, calcula que mais de 600 mil veículos devam passar por esses trechos no feriadão de Natal.

Na principal rodovia estadual que conecta Salvador com as praias do litoral norte, de acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela BA-099 (Estrada do Coco), cerca de 100 mil veículos devem utilizar a via, onde estão destinos como Praia do Forte, Arembepe, Imbassaí e a Costa do Sauipe.

Operação fim de ano - Começa nesta sexta-feira, 21, a partir da 0h, a Operação Fim de Ano 2012, que envolve as polícias rodoviárias Federal (PRF) e Estadual (PRE), mais a Agerba, na fiscalização do excesso de velocidade, uso de álcool, transporte clandestino de passageiros, dentre outros itens.

A inspetora da PRF Adriana Brito recomenda atenção redobrada em trechos da BR-324, do Acesso Norte ao Viaduto do CIA: "São locais onde há maior gravidade de acidentes, sobretudo atropelos. Os motoristas devem manter distância entre os carros e reduzir a velocidade".

adblock ativo