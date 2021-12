Ferryboat oferece novas vagas para serviço de hora marcada

A Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema ferryboat, informa que 90 novas vagas estão disponibilizadas para o serviço de hora marcada nesta segunda-feira, 22, para os horários de 0h e 1h, nos trechos Bom Despacho-São Joaquim e São Joaquim-Bom Despacho.

Em caso de uma demanda ainda maior, a empresa informa estar apta a abrir novas vagas para outro horário da mesma data.

A medida foi tomada em função do movimento esperado, em um período de bastante movimento, e que deve obter algum incremento no fluxo ainda em razão do retorno do feriadão de Carnaval.

A venda de passagens com hora marcada (serviço on-line) está disponível por meio do site www.portalsits.internacionaltravessias.com.br.

Para mais informações, o cliente tem à disposição a Central de Atendimento ao Cliente (CAC), localizada em ponto físico no Terminal São Joaquim, pelo telefone 71 3032-0475, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados, das 7h às 13h, ou ainda, pelo e-mail cac@internacionaltravessias.com.br.

A mesma equipe também está apta a fornecer informações referentes ao funcionamento do sistema, recebimento e direcionamento sobre solicitações a respeito da operação.

Carnaval



Segundo a concessionária do sistema, durante o período do Carnaval foram transportados 261.386 pessoas e 40.870 veículos.

