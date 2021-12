Ferryboat e rodoviária têm esquema especial para o feriadão

O sistema Ferryboat vai operar com três embarcações durante o feriadão da Proclamação da República, que começa nesta quinta-feira, 15 e segue até domingo, 18. De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a partir desta quarta, 14, duas lanchas que realizam a travessia Salvador-Mar Grande passam a atracar em Bom Despacho, para ampliar o transporte dos pedestres que seguem para a Ilha de Itaparica. A embarcações Anita Garibaldi e Costa do Sol têm capacidade para 300 e 280 passageiros e fazem o percurso em 50 minutos.

Estão em operação os ferries Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anna Nery, que trabalham durante o feriadãono sistema bate-volta, das 5h às 23h30, nos dois sentidos. A Agerba informa que outras viagens podem ser feitas após este horário, caso haja demanda. No último feriado, as três embarcações do Sistema Ferry Boat operaram durante a noite do dia 1º e madrugada do dia 2 de novembro, ininterruptamente, na travessia Salvador-Itaparica.

O diretor executivo da Agerba, Eduardo Pessoa, garante que até o início de dezembro sete embarcações estarão prontas para realizar a travessia. Até que os quatros outros ferries sejam recuperados, a recomendação é que os motoristas viagem pela estrada.

Três ferries estão docados para reparos na Base Naval de Aratu: Agenor Gordilho, Pinheiro e Juracy Magalhães. Quando o Agenor Gordilho for liberado, o ferrie Rio Paraguaçu irá também ser recuperado na Base Naval de Aratu.

Rodoviária - Cerca de 45 mil pessoas devem deixar Salvador pela estação rodoviária com destino ao interior do Estado, de acordo com a estimativa da Agerba. Para atender à demanda, estão previstos 150 horários extras de quarta a sábado, além dos 540 horários regulares que são cumpridos diariamente.

Os destinos mais procurados são as cidades de Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Chapada Diamantina, Barreiras e o Recôncavo Baiano.

As reclamações poderão ser feitas nos terminais rodoviários, onde há postos de fiscalização da Agência, ou pelo telefone 0800-071-0080 da Ouvidoria da Agerba, das 7 às 19 horas, de segunda a sábado.

adblock ativo