Ferry: seis embarcações farão travessias no feriado

Seis embarcações vão operar no Sistema Ferryboat durante o feriado da Semana Santa, entre os dias 27 de março e 1º de abril, anunciou nesta segunda-feira, 25, a nova empresa responsável por administrar a travessia Salvador-Bom Despacho, Internacional Marítima.

De acordo com a assessoria da concessionária, as embarcações Ivete Sangalo, Anna Nery, Pinheiro, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Agenor Gordilho estarão disponíveis para a travessia, em sistema de bate-volta, a partir das 4h. Eles calculam que a demanda deve ser grande na quarta pela manhã.

Este será o primeiro feriado desde que a Internacional Marítima assumiu o controle do sistema de travessias. A Agerba operou desde setembro de 2012. O contrato com a antiga empresa que administrava as travessias, a TWB, foi cancelado. A atual empresa estará no comando do sistema por seis meses.

