Ferry opera por 24 horas e oferece viagens extras durante o Carnaval

O Carnaval está chegando e, para atender a demanda alta por causa da folia, o sistema Ferryboat vai ter escala de 24 horas e viagens extras nesse período.

Sete embarcações do ferryboat vão estar na operação carnavalesca. Além das saídas nos horários regulares (de hora em hora), ocorrerão viagens extras sempre que a demanda aumentar, com possibilidade de ter em muitos momentos de duas a três embarcações por hora.

Na previsão da Internacional Travessias, concessionária que administra o ferry, o sistema deverá transportar cerca de 448 mil passageiros e aproximadamente 76 mil veículos entre 17 de fevereiro a 6 de março. Esse volume é 5% a mais do total transportado no mesmo feriado do ano anterior, quando foram atendidos mais de 426 mil passageiros e mais de 72 mil veículos.

E, para antender a esse possível aumento de fluxo, a Internacional Travessia fará atendimento 24h das 4h de 22 de fevereiro (quarta-feira) até às 23h30 do dia 25 (sábado) do mesmo mês.

Também haverá serviço o dia todo das 4h de 28 de fevereiro (terça-feira) até às 23h30 do dia 2 de março (quinta-feira). A concessionária ainda salienta que os passageiros que puderem optar por viajar durante a noite ou madrugada, estarão contribuindo para a diminuição do tempo de permanência em filas.

Vagas extras

Nas madrugadas de 23, 24 e 25, a Internacional Travessias abriu 1.238 vagas extras, com saídas do terminal de São Joaquim. Já nos dias 1º e 2 de março, as viagens adicionais partirão do terminal de Bom Despacho. A venda dessas viagens extras é feita exclusivamente online, no site disponibilizado pela concessíornairoa. No portal, os clientes poderão checar também a disponibilidade de horário. O pagmento é feito por meio de cartão de crédito ou débito.

Música

Para entrar no clima da época, um grupo musical tocará canções carnavalescas no terminal São Joaquim no dia 24 de fevereiro (sexta) das 17h às 20h, e no dia seguinte (sábado, 25) a partir das 13h.

No terminal Bom Despacho, a folia vai rolar no dia 28 (terça-feira) das 17h às 20h e no dia 1° de março, das 10h às 13h (quarta).

Reforço

A Internacional Travessias ressalta que fez parcerias com órgãos de segurança pública e fiscalização (Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Transalvador e Guarda Municipal da Ilha de Itaparica), que darão apoio à operação em caso de necessidade. Para as possíveis emergências, foi solicitado o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Média da capacidade de atendimento por embarcação:

Agenor Gordilho - 600 pedestres e 85 veículos

Anna Nery - 653 pedestres e 62 veículos

Dorival Caymmi - 480 pedestres e 134 veículos

Zumbi dos Palmares - 600 pedestres e 150 veículos

Ivete Sangalo - 653 pedestres e 62 veículos

Pinheiro - 800 pedestres e 55 veículos

