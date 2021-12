Ferry opera com duas embarcações e gera transtornos

As pessoas que forem ao Terminal de Bom Despacho vão encontrar dificuldades na travessia para Salvador, devido a falha mecânica apresentada por dois ferries na manhã desta segunda-feira, 11. O Sistema Ferry Boat está operando apenas com duas embarcações: Anna Nery e Pinheiro.



Segundo a assessoria da Internacional Marítima, por meio de nota, ainda não há estimativa do tempo necessário para reparação das embarcações, mas a empresa pretende colocar pelo menos um dos ferries para operar ainda nesta quarta, sem horário previsto ainda.

Em Bom Despacho a fila é, devido ao fluxo de pessoas retornando da ilha no final de semana. Ainda de acordo com a assessoria, pessoas que compraram passagens às 8h só conseguiram com embarcar a partir das 11h.

