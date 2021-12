Ferry: movimento está intenso no terminal de Bom Despacho

O movimento no terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica, para fazer a travessia de ferry, continua intenso na manhã desta segunda-feira, 6, mas já reduziu em comparação com o final do dia deste domingo, 5.

De acordo com informações da Internacional Marítima, empresa que opera o sistema, o tempo de espera para quem viaja de veículo é de 1h30 e para pedestre é de 30 minutos. No domingo, os motoristas chegaram a aguardar 3h30 para voltar para Salvador.

Para atender a demanda nesta segunda, cinco ferries operam em esquema de bate-volta. Não há fila no terminal de São Joaquim, onde o movimento é pequeno.

