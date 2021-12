Ferry Juracy Magalhães fica à deriva por 40 minutos

O ferryboat Juracy Magalhães ficou à deriva na Baía de Todos-os-Santos por cerca de 40 minutos na manhã desta sexta-feira, 17.

De acordo com a jornalista Stella Galvão, que é uma das passageiras, a embarcação saiu do Terminal de São Joaquim, em Salvador, por volta de 8h20. Às 9h, os motores pararam de funcionar, mas os passageiros não foram informados sobre os motivos do problema.

"No momento em que o ferry parou, algumas pessoas estavam com uma expressão de 'mais uma vez'. Outras ficaram preocupadas com os horários, assim como eu, que tenho um comrpomisso de trabalho em Santo Antônio de Jesus e estou com medo de não chegar a tempo", explica Stella.

Somente após 40 minutos parada, a embarcação voltou a se movimentar com destino ao terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Entretanto, segundo a passageira, o ferry não voltou à velocidade normal. "Parece que está se 'arrastando' pela Baía", disse a jornalista.

A assessoria da Internacional Marítima, que administra o sistema ferryboat, confirmou a falha e explicou que houve um problema no leme. A embarcação chegou ao Terminal de Bom Despacho e, em seguida, passou por reparos. De acordo com a empresa, o conserto não deve demorar e o ferry Juracy Magalhães deve retornar à operação ainda nesta sexta.

adblock ativo