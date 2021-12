Ferry e lanchas têm movimento tranquilo neste domingo

O movimento de passageiros é tranquilo no ferryboat e no serviço de travessia marítima por lanchas rápidas, na manhã deste domingo, 22.

No ferry, o embarque de pedestres é imediato nos terminais de São Joaquim, no bairro do Comércio, em Salvador, e em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Quem for embarcar com veículo tem espera de 30 minutos, segundo a Internacional Marítima.

Seis embarcações estão disponíveis para a travessia: Anna Nery, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pinheiro, Juracy Magalhães Júnior e Agenor Gordilho. O esquema bate-volta volta a funcionar no dia 24, quando deve aumentar a demanda de passageiros.

Lanchas

O embarque de passageiros também é imediato na travessia Salvador-Mar Grande. Sem filas, o embarque no Terminal Náutico da Bahia tem horários de saída de 30 em 30 minutos.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com ventos moderados e mar calmo, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Ilha de Itaparica (Astramab).

O sistema Salvador-Mar Grande funciona das 5 horas da manhã até às 20 horas. Neste período do São João, 14 embarcações estão à disposição do tráfego.

O serviço é uma opção de viagem para quem procura as festas de São João em cidades como Nazaré e Santo Antônio de Jesus.

Morro de São Paulo

A linha Salvador-Morro de São Paulo tem movimento regular neste domingo. O primeiro catamarã para o Morro zarpa do Terminal Náutico saiu às 8h30 e os próximos horários são 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75 e a viagem dura em média 2h20.

Passeio às Ilhas

As escunas que fazem o "Passeio às Ilhas" também estão em operação e vão funcionar normalmente durante o período do São João. Elas saem do Terminal Náutico a partir das 9 horas, para o passeio com paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A passagem custa R$ 40.

