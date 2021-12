Ferry e lanchas têm movimento intenso na tarde desta terça

Movimento de retorno do feriadão a Salvador começa a ficar intenso na tarde desta terça-feira, 24, no sistema ferryboat e travessia marítima Salvador-Mar Grande.

Conforme previsto pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o número de passageiros a procura de lanchas aumentou entre o final da manhã e início desta tarde.

O serviço começou a operar às 5 horas e tem fluxo de passageiros tranquilo, com embarcações saindo do Terminal Hidroviário de Vera Cruz de meia em meia hora, mas pode passar a ser feito de 15 em 15 minutos, a depender da demanda. O último horário do dia saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

No ferryboat, o movimento de passageiros foi tranquilo pela manhã, mas também já é intenso no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, com destino a Salvador, desde o início desta tarde. Segundo a Internacional Marítima, o embarque é imediato para passageiros pedestres. Para quem for fazer a travessia com veículos o tempo de espera para embarcar varia de 40 minutos a uma hora.



No terminal de São Joaquim, no bairro do Comércio, em Salvador, o movimento segue tranquilo, com embarque imediato para passageiros pedestres e com veículos.

Seis embarcações estão disponíveis para a travessia: Anna Nery, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Pinheiro, Juracy Magalhães Júnior e Agenor Gordilho.

O esquema bate-volta voltou a funcionar nesta terça e dura até a quarta-feira, 25, quando a demanda de passageiros deve ser reduzida.

adblock ativo