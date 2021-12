Ferry e lanchas têm embarque tranquilo neste sábado

Quem resolveu viajar pelo ferryboat, na manhã deste sábado, 21, encontra movimento intenso, mas com embarque tranquilo nos terminais de São Joaquim, em Salvador, e Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, segundo informações da Internacional Marítima.

O tempo de espera de passageiros varia entre 30 e 45 minutos. Já quem for embarcar com veículos pode esperar até uma hora. A sistema ferryboat opera com seis embarcações, com saídas a cada 30 minutos.

A expectativa da Internacional Marítima é que o movimento de embarque aumente até o fim do dia. No domingo, a procura pela travessia deve ser ainda mais tranquila.

Lanchas

Com 14 embarcações da frota à disposição do tráfego, a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande também tem uma alta procura nesta manhã, com muita gente embarcando no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, para passar o São João na Ilha de Itaparica e em cidades do Recôncavo.

Apesar do intenso fluxo de passageiros, o embarque é praticamente imediato, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Os horários de saída acontecem de 15 em 15 minutos visando agilizar as viagens.

A expectativa da Astramab é que o movimento siga intenso pelo menos até às 15 horas.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com ventos fracos e mar calmo.

O sistema Salvador-Mar Grande funciona das 5 horas da manhã até às 20h, mas caso a demanda exija, esse horário pode ser estendido.

