Ferry deixa de operar às 22h desta segunda

Quem deixou para viajar com destino à Ilha de Itaparica nesta segunda-feira, 31, encontra movimento tranquilo nos dois sentidos da travessia Salvador-Mar Grande, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Da mesma forma, o sistema ferryboat opera com tranquilidade nesta véspera de Ano Novo. Com a baixa demanda, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahi (Agerba), a última embarcação sairá às 22 horas, tanto no sentido Salvador-Bom Despacho, quanto no inverso. A travessia para Itaparica pelo sistema ferryboat será retomada às 6 horas da manhã desta terça, dia 01.

Com boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, as lanchas realizam o transporte a cada 30 ou 15 minutos, a depender da demanda de passageiros. Nesta segunda, a última lancha sai de Salvador às 20h e, de Mar Grande, às 18h30. A Astramab informa, no entanto, que há possibilidade de estender o horário.

Com a volta do Rio Paraguaçu na tarde deste domingo, 30, o sistema ferryboat opera com quatro embarcações. De acordo com a Agerba, a maioria das pessoas resolveu aproveitar o feriadão e não deixou para viajar na última hora, por isso o fluxo de passageiros foi grande de quinta a domingo. Ainda segundo a Agerba, o sistema transportou 179.486 passageiros e 21.547 veículos no período de 20 de dezembro até a meia-noite do dia 30.

A previsão é que o retorno a Salvador, entre os dias 1º e 2, deve ser de grande intensidade. A Agerba ressalta que o fluxo maior acontece na tarde do dia 1º, por isso os passageiros devem antecipar ou planejar melhor o retorno à capital baiana.

Estradas - A saída pelas estradas também registra movimento tranquilo nesta segunda. De acordo com as centrais de informação das polícis rodoviárias federal e estadual, o fluxo de veículos nas principais rodovias baianas segue normal.

Segundo a PRF, até o momento, um acidente envolvendo um carro modelo Fiat Uno deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas nesta manhã, no km 54 da BR-367. O veículo trafegava na rodovia, na altura do município de Pindorama, quando capotou, matando uma mulher que estava no banco do carona.

A Estação Rodoviária de Salvador registra movimento normal apenas para os destinos mais próximos, como as cidades do Recôncavo Baiano. Mas não há filas e a procura pelos municípios mais distantes diminuiu.

