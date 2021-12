Ferry-boat registra longas filas e movimento intenso de veículos

Os motoristas que optaram por retornar Ilha de Itaparica para a capital baiana na manhã desta terça-feira, 7, estão enfrentando longas filas na travessia pelo ferry-boat. O último dia do feriado prolongado deixou o retorno o Terminal de Bom Despacho com fluxo intenso de carros.

De acordo com relatos de pessoas que foram ao terminal no início na manhã, os funcionários da Internacional Travessias, que administra o serviço, não foram vistos no local no primeiro horário de funcionamento. O serviço é necessário para compra de passagens e organização da fila para carros com bilhetes por hora marcada.

Segundo informações da Internacional Travessias, são disponibilizados 15 horários de viagens para Salvador, com a última embarcação saindo do Terminal de Bom Despacho às 22h. Durante todo o dia, o transporte sai de hora em hora.

