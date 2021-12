Ferries não retornam e grandes filas continuam

Equipes da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) não conseguiram disponibilizar aos usuários do sistema ferryboat, nesta sexta-feira, 29, as embarcações Rio Paraguaçu e Pinheiro, como prometido na quinta-feira.

As filas seguiam com espera de, em média, seis horas no início da noite de ontem, enquanto técnicos tentavam concluir reparos exigidos pela Marinha do Brasil para liberação pelo menos do ferry Rio Paraguaçu.

"Ainda não chamamos a Marinha porque estamos fazendo os reparos com muita calma. Esperamos concluir em breve", argumentou o diretor-executivo da Agerba, Eduardo Pessoa. O ferry Pinheiro sequer foi encaminhado para avaliação dos técnicos da Marinha.

Em nota, enviada às 16h30 à redação do A TARDE, o Comando do 2º Distrito Naval informou que, após inspeção na embarcação Rio Paraguaçu, na Capitania dos Portos, "foi encontrada uma série de discrepâncias que comprometem o desempenho em segurança da atividade de transporte de passageiros e veículos.

Tais inconsistências foram informadas aos responsáveis, a fim de que fossem sanadas e, assim, a embarcação pudesse ser submetida a uma nova inspeção, que até o presente momento não foi requerida". Entre as falhas detectadas na embarcação, havia a trepidação do eixo, segundo informações da Agerba. Mesmo assim, Pessoa voltou a garantir que "a população poderá contar com as duas embarcações para a volta do feriadão".

Queixas - Na fila, que alcançou a Avenida Barão de Cotegipe, Calçada, usuários disseram ter optado pelo ferryboat na esperança de a Agerba cumprir o prometido e disponibilizar mais dois ferries, durante a tarde de ontem. "Um absurdo a falta de respeito com que tratam os usuários", reclamou a dona de casa Maria Cruz Pinho, de 42 anos.

O motorista Jarivaldo Balbino Nascimento, 56, também pretendia chegar mais cedo à Ilha de Itaparica. "Estou na fila desde as 12h30. Peguei ela nos Mares. Agora, às 18h, ainda devo esperar mais 30 minutos para embarcar", ele calculava.

Mesmo quem tinha direito à prioridade enfrentou espera de, em média, uma hora. O coordenador de logística Vagner Oliveira, 33 anos, tentava entreter o filho de seis meses, enquanto aguardava o embarque. "Só posso agradecer por não ter que enfrentar a demora de seis horas da fila comum", comemorou ele, que pretende voltar de Conceição de Salinas na manhã do dia 1º: "Quem sabe a volta não é mais tranquila?".

Na última quinta-feira, os motoristas que atravessaram a Baía de Todos-os-Santos enfrentaram fila de até oito horas. O tempo é o dobro da viagem ao longo de 231 km, entre o continente e a ilha, passando por cinco cidades do Recôncavo até chegar à BA-001. Eduardo Pessoa sugeriu que os usuários optassem pelas estradas. "Estamos trabalhando para oferecer o melhor serviço. No entanto, peço que, quem puder, pegue a estrada". Se a Agerba conseguir colocar mais dois ferries operando, serão cinco realizando a travessia.

adblock ativo