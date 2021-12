Feridos na BR-101 são atendidos em Eunápolis e Porto Seguro

As vítimas do acidente que aconteceu na BR-101 na noite desta quarta-feira, 22, foram encaminhadas aos hospitais Regional de Eunápolis e Luís Eduardo Magalhães (HLEM), em Porto Seguro. De acordo com informações de ambas as unidades de saúde, três estudantes foram atendidos em Eunápolis e um em Porto Seguro.

Segundo o site Radar 64, Urânia Batista dos Santos, de 40 anos, sofreu traumatismo crânio-encefálico e outras lesões e precisa ser transferida para a UTI, mas, por falta de vaga no HLEM, permanece em uma maca no leito comum. Urânia teria perdido massa encefálica e corre risco de morte.

Jirley Cardoso, 35 anos, que dirigia a caminhonete, e o motorista do micro-ônibus, Flávio Francisco Rocha, 34 anos foram encaminhados a Eunápolis e também estão em estado grave, ainda de acordo com o site. A outra vítima encaminhada ao hospital é Karen Freitas Nascimento, 23 anos. Ela fraturou o maxilar e quebrou vários dentes, mas não corre risco de vida.

O site informa ainda que outros sete passageiros sofreram escoriações, foram atendidos e depois liberados.

Entenda o caso

Um micro-ônibus que transportava estudantes universitários bateu de frente com uma caminhonete na BR-101, por volta das 23h30, próximo a Eunápolis (a 641 quilômetros de Salvador). A colisão fez com que a caminhonete da empresa Engelmig capotasse. Pedaços da cobertura de sua carroceria foram jogados a vários metros de distância.

adblock ativo