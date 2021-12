Feriado termina com 43 acidentes e sete mortes nas estradas baianas

O feriadão de Nossa Senhora da Aparecida terminou com 43 acidentes e sete mortes nas estradas baianas. Os dados foram obtidos em balanço das Polícias Rodoviária Federal e Estadual (PRF) e (PRE), divulgados nesta terça-feira, 13.

Segundo a PRF, a fiscalização começou na sexta-feira, 9, e terminou na segunda-feira, 12, dia do feriado. Já a PRE, que também começou as ações na sexta, encerrou o monitoramento na manhã desta terça-feira.

A PRE contabilizou 11 acidentes, com quatro mortes. Cinco vítimas tiveram ferimentos leves, enquanto três foram feridas gravemente. Ao todo, foram abordadas 3.039 pessoas e 2.293 veículos, com 607 autuações, 44 remoções e 657 autos extrações. As equipes recolheram 11 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e cinco Certidões de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV). Um número de 82 veículos foram flagrados por excesso de velocidade.

Já a Polícia Rodoviária federal registrou 32 acidentes, sendo 10 graves, com três mortos. Cerca de 33 pessoas ficaram feridas. Ao todo, foram fiscalizados 9.837 veículos e destes, 9.208 pessoas tiveram os documentos consultados nos sistemas da PRF.

A principal infração foi ultrapassagem proibida, com 1.043 autuações. Nas abordagens, foram realizados 894 testes do bafômetro, com 49 flagras de motoristas dirigindo sob efeito do álcool. Deste total, três condutores foram detidos por embriaguez e tiveram as carteiras recolhidas.

A PRF emitiu 92 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete. Quanto ao manuseio de aparelho celular na direção, foram 22 motoristas. Sem o cinto de segurança foram 482 autuações, além disso, 58 autos foram emitidos para criança sem cadeirinha.

