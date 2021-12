Feriado: rodovias estaduais têm redução de 28% nos acidentes

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou a redução de 28% no número de acidentes nas rodovias estaduais durante a Operação São João 2013, finalizada na manhã de terça-feira, 25. Houve redução também no número de vítimas feridas (62%) e fatais (54%). Foram contabilizados 33 acidentes de trânsito, 22 vítimas com ferimentos leves, cinco com ferimentos graves e três vítimas fatais.

O BPRv realizou 2.518 abordagens a veículos, sendo 75 retidos, 644 autos de infração extraídos e recolhidos 19 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) e 13 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). Ao todo, 2.950 pessoas foram abordadas, seis delas encaminhadas a delegacias por suspeita de dirigir sob o efeito de álcool, falta de CNH e danos ao patrimônio, além de quatro flagrantes por embriaguez ao volante lavrados.

Nas abordagens realizadas, dois homens foram encaminhados à 17ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) portando meio quilo de maconha na BA-210. Além da droga, os dois estavam numa motocicleta e com R$ 124,00 em dinheiro trocado.

