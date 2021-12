Feriado registra movimento tranquilo nas estradas baianas

As principais estradas que cortam a Bahia apresentavam movimento tranquilo nesta quinta-feira, 1º, feriado de Ano Novo, até por volta das 17h45.

Na BR-324, principal ligação entre Salvador e o interior do estado, o trânsito segue sem probblemas. No Litoral Norte, o fluxo de veículos também está normal nos dois sentidos da via. De acordo com as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual (PRF e PRE), nenhum acidente foi registrado nesta quinta.

O movimento de retorno para a capital pelas estradas após as festas de virada do ano deve ficar intenso nesta domingo, 4. A PRF, que realiza a 'Operação Fim de Ano 2014' até este fim de semana, estima um aumento em cerca de 40% no fluxo de veículos nos dias de maior movimentação.

