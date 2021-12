Feriado prolongado terá temperaturas altas e poucas chuvas

Neste final de semana prolongado, devido aos feriados da Semana Santa e do Dia de Tiradentes (21 de abril), o tempo será de temperaturas elevadas e poucas chuvas na maior parte da Bahia, informou, nesta quinta-feira, 17, o Serviço de Meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O clima é influenciado pela a massa de ar quente e seco que continua atuando sobre grande parte do estado, contribuindo para reduzir a nebulosidade e as chuvas, principalmente nas regiões Oeste, Norte, São Francisco, Chapada Diamantina e Sudoeste.

Além disso, essa massa de ar também mantém as temperaturas elevadas nessas áreas, com máximas variando entre 31°C e 35°C, o que poderá provocar chuvas fracas em áreas isoladas do Oeste baiano.

Nas regiões do Recôncavo, Nordeste e Sul, as condições do tempo são influenciadas predominantemente pela umidade vinda do Oceano Atlântico. Somada a temperaturas também elevadas (máximas de até 34°C), favorecerá o aumento da nebulosidade, deixando o céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas.

Mesmo com essa previsão de tempo quente em praticamente toda a Bahia, em algumas localidades são esperadas temperaturas mais amenas, a exemplo das áreas serranas das regiões da Chapada Diamantina e Sudoeste, onde as mínimas poderão chegar aos 17ºC.

Salvador



Para a capital baiana e região metropolitana, onde as temperaturas permanecerão estáveis, com mínimas de 23°C e máximas de 31°C, são os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico que continua predominando. Com isso, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas durante a Páscoa.

Radiação

Ainda conforme o Inema, a previsão é de Índices de Radiação Ultravioleta elevados entre sexta-feira, 18, e domingo, 21, quando deverão variar de 10 a 12.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estes Índices estão classificados nas categorias "Muito Alto" e "Extremo", o que requer cuidados quanto à exposição prolongada a radiação solar, principalmente, nos horários das 10 às 16 horas, pois é nesse intervalo de tempo que os efeitos danosos à saúde são maiores.

Para minimizar os danos, é recomendado o uso de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.

