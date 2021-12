Feriado de São João registra oito homicídios em Salvador e RMS

Salvador e as 13 cidades da região metropolitana (RMS) registraram oito homicídios durante o final de semana de São João. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), este ano, as mortes violentas tiveram redução de 12,6%. Nos cinco primeiros meses, foram contabilizados 2.480 casos na Bahia, contra 2.839, no mesmo período do ano passado.

Nos dias 23 e 24 de junho, ocorreram sete casos na capital (Pirajá, Coutos, Campinas de Pirajá, Cosme de Farias, Boca do Rio e Moradas da Lagoa) e somente um na RMS, em Camaçari.

Os crimes estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com suporte das Delegacias Territoriais.

