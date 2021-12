Feriadão teve aumento de 88% em mortes nas estradas federais

Os acidentes nas rodovias federais e estaduais tiveram redução significativa, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 22, pelas polícias rodoviárias Federal e Estadual. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos cinco dias da Operação Semana Santa, da última quinta-feira, 17, até esta segunda-feira, 21, foram registrados, em números absolutos, 160 acidentes com 105 feridos e 15 mortos. O número representa redução de 21% no número de acidentes, 3% de feridos e aumento de 88% na quantidade de mortes em relação ao mesmo período de 2013 - na ocasião foram registrados 203 acidentes, 108 feridos e 8 mortos.

Já a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) avaliou redução no número de acidentes, com 22%, 40% no número de vítimas feridas e 58% sobre fatais em relação ao ano passado.

Das 8h de quinta-feira até as 8h desta terça-feira, 22, foram contabilizados 31 acidentes de trânsito, com 13 pessoas com ferimentos leves, 15 com ferimentos graves e cinco vítimas fatais.

Em ambos os registros, foram apontadas como possíveis causas da maioria dos acidentes a imprudência e a falta de atenção dos condutores.

As polícias rodoviárias também flagraram e autuaram diversos condutores por irregularidades nas estradas. Do total de 13.060 veículos fiscalizados pela PRF, foram registradas 4.428 autuações, sendo 1.179 por ultrapassagens proibidas e 471 pelo não uso do cinto de segurança, além de 9.257 imagens de radar capturadas por excesso de velocidade.

Na contagem da PRE, 1.353 veículos foram fiscalizados. Durante a abordagem, foram feitas sete retenções de veículos, 201 autuações, extração de 238 autos de infração, com o recolhimento de nove Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e quatro Certidões de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Durante o período, três foram encaminhadas à delegacia, uma por clonagem de placa de veículo e duas por condução de veículo roubado. Um deles foi flagrado com uma pistola de ar comprimido e apresentado na Delegacia de Santo Antônio de Jesus.

adblock ativo