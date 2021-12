Feriadão termina com 40 acidentes e 2 mortes nas estradas baianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 40 acidentes, sendo nove graves, em rodovias federais que cortam a Bahia durante a Operação Semana Santa, entre 1º e 4 de abril. Neste período, duas pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 5.

De acordo com a PRF, o feriado de Páscoa é a segunda operação de maior fluxo de veículos nas rodovias baianas, atrás apenas do São João, porém, devido às restrições de combate ao coronavírus, o movimento foi menor.

Ao todo, foram fiscalizados um total de 3.324 veículos e 3.788 pessoas no período da operação. Um número de 204 veículos foi recolhido ao pátio da PRF, por diferentes irregularidades, seja na documentação, ou no estado de conservação e até ausência equipamentos obrigatório. Foram também retiradas de circulação quase 78 toneladas de excesso de peso das rodovias.

A maior ocorrência, no entanto, foi a ultrapassagem proibida, com 1.096 autos extraídos desse tipo de infração, representando mais de 11 flagrantes por hora de ação. Durante as abordagens, foram realizados 250 testes com etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor), com flagrante de 25 motoristas. Quanto ao uso dos equipamentos de segurança obrigatórios, foram emitidos 102 autos de infração para motociclistas ou passageiros sem capacete.

Outros 15 motoristas foram punidos por usarem o celular enquanto dirigiam. A falta de cinto de segurança gerou mais de 310 autuações e quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 40 autos foram emitidos.

Durante as ações de combate à criminalidade, a PRF na Bahia recuperou 12 veículos com registro de roubo ou furto. Outros oito veículos adulterados foram apreendidos no período da operação. As abordagens resultaram ainda na apreensão de 22 comprimidos de anfetaminas e no resgate de seis aves silvestres. No total, 34 pessoas foram detidas por diversos crimes.

