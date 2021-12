Feriadão terá tempo fechado e chuvoso em parte da Bahia

Ao contrário do feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira, 1º, Dia do Trabalhador, deve ser de céu encoberto e chuvoso em praticamente todas as regiões da Bahia, panorama que deve permanecer até o fim de semana.

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio do serviço de metereologia, as condições do tempo previstas para próximos dias continuam sendo influenciadas pelo calor e também pelos elevados índices de umidade.

Nas regiões Sul, Sudoeste e Recôncavo, os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico ainda contribuem para ocorrência das chuvas. A frente fria que passou no inicio da semana mantém a influencia e intensifica os ventos, trazendo mais umidade e chuvas para as localidades mais próximas ao litoral.

Ainda de acordo com o Inema, apesar do predomínio de céu encoberto e chuvoso, as temperaturas seguem elevadas com máximas podendo chegar aos 31°C, outro elemento que também deverá contribuir para intensificar as chuvas, principalmente, no Sul e Recôncavo baiano, com possibilidade de trovoadas.

Capital e RMS

Na capital baiana e região metropolitana, o predomínio também será de céu encoberto e chuvoso na maior parte do período. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 21°C e máxima de 30°C.

Nas demais áreas do estado, há também previsão de chuvas, com fraca intensidade. Nas regiões Oeste, São Francisco e Chapada Diamantina, não é descartada a possibilidade de ocorrer eventos isolados de chuvas mais intensos no final da tarde e durante a noite. As temperaturas nestas áreas também continuam elevadas, com máximas variando de 28°C a 35°C, o que aumenta as chances de que estes eventos ocorram.

Nas Região Norte e Nordeste, o ar seco ainda predomina e as máximas também poderão chegar aos 35°C. Devido ao forte calor, as chances são para que ocorram chuvas com fraca intensidade.

Apesar da previsão de calor intenso em grande parte do estado, algumas localidades onde são esperadas temperaturas mais amenas, a exemplo das áreas serranas da Chapada Diamantina e Sudoeste, onde as mínimas poderão variar de 15°C a 17°C, que é uma das opções para os adeptos das baixas temperaturas durante o final de semana prolongado.

Maré

Na sexta e no domingo a maré deverá atingir sua altura máxima no período entre as 2h e às 4h e entre as 14h e às 16h, com valores variando de 1,8 e 2,7 metros, informou o Inema.

Já a altura mínima deverá ser registrada no período das 8h às 10h e das 20h às 22h, com valores variando de 0,2 a 0,5 metro. As ondas previstas para esse período deverão ter agitação fraca, com altura máxima podendo chegar a 1,5 metro.

Radiação Ultravioleta

Para quem for à praia ou ficar muito tempo exposto ao sol, muita atenção nesta informação. Segundo o Inema, indices de radiação ultravioleta previstos para o período entre a sexta e o domingo, deverão variar de 8 a 11.

Mesmo com essa redução, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica estes Índices como sendo de categorias "Muito Alta e Extrema", mantendo assim os cuidados quanto à exposição prolongada a radiação solar, principalmente, nos horários das 10 às 16h, quando os efeitos danosos à saúde são maiores. Para isso, a sugestão é utilizar protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.

