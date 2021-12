Feriadão terá chuva e temperaturas elevadas

A previsão do tempo para os próximos dias, que inclui o fim de semana estendido do Dia de Finados, será de chuva e altas temperaturas, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Confira as principais previsões:

Temperaturas

As temperaturas devem se manter elevadas em praticamente todo o estado. Nas regiões oeste, São Francisco, norte e nordeste, podem atingir máximas de até 40°C. As temperaturas mais amenas, com mínimas de até 16°C, são esperadas nas áreas serranas da Chapada Diamantina e sudoeste.

Para a cidade de Salvador e região metropolitana, a previsão para este feriadão é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas a qualquer hora do dia. As temperaturas vão variar entre mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Radiação

No feriadão os índices devem variar de 12 a 13. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estes valores fazem parte da categoria de intensidade "extrema", o que requer cuidados quanto à exposição prolongada à radiação solar, principalmente, nos horários das 10h às 16h.

Para se proteger da radiação, o Inema indica o uso de protetor/filtro solar, chapéus, bonés, óculos escuros e roupas leves.

Chuvas

As chuvas devem ser mais frequentes no fim da tarde e durante a noite. Nas regiões da Chapada Diamantina e Recôncavo, onde o predomínio será de céu parcialmente nublado, as chuvas serão de fraca intensidade, podendo ocorrer a qualquer hora do dia. Já no no norte e nordeste, deve predominar a massa de ar quente e seco que, mesmo enfraquecida, mantém reduzidas a nebulosidade e as chances de ocorrer chuvas.

Raios

As chuvas podem ser acompanhadas de raios, principalmente no oeste baiano.

Em caso de trovoadas, o Inema recomenda evitar práticas de agropecuária ao ar livre, ficar próximo a carros e tratores, transitar em motos ou bicicletas, ficar em campo aberto (como praias e campos de futebol) ou embaixo de árvores e perto de cercas. Se estiver próximo a um veículo fechado, o ideal é que fique dentro dele, com as portas e janelas fechadas.

Maré

Para o período entre a sexta-feira, 30, e segunda-feira, 2, a maré deve atingir a altura máxima entre 5h e 9h e entre 17h e 21h, com valores variando de 1,5 a 2,8 metros. Já as alturas mínimas devem ser registradas no período entre 11h e 15h e entre 23h e 3h do dia seguinte, com valores variando de 0,3 a 1,1 metros.

As ondas desse período devem ter agitação fraca, com altura máxima podendo chegar a 1,9 metros.

