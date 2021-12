Feriadão tem 140 acidentes e 8 mortes nas estradas baianas

O número de mortes nas estradas que cortam a Bahia diminuiu no feriado prolongado de Finados, comparando ao último recesso, no dia 12 de outubro, quando foi comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o balanço das operações especiais realizadas pela Policia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE), oito pessoas morreram nas rodovias de sexta-feira, 2, até o domingo, 4. No feriado do dia 12, foram 11 óbitos.

Neste feriadão, foram registrados 140 acidentes, com 76 feridos e oito mortos. A maioria dos acidentes aconteceram nas estradas federais. Segundo a PRF, 243 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens perigosas e outros 239 sem o cinto de segurança. Dez motoristas foram multados e encaminhados à delegacia por dirigirem embriagados.

De acordo com a PRE, na noite de domingo, último dia da operação, duas pessoas foram presas na BA-099 após furarem o bloqueio policial. Um homem também foi detido suspeito de agredir a mulher durante a viagem. A vítima, que não teve o nome divulgado, denunciou o agressor durante uma blitz feita para checar a documentação do veículo. O casal foi encaminhado à delegacia.

Diminuição - As operações realizadas durante o recesso tiveram um saldo positivo em relação ao último feriado, de Nossa Senhora da Aparecida. Na ocasião, a PRE registrou uma redução de 83% no número de vítimas graves durante a Operação Padroeira. O número de acidentes de menor gravidade também diminui em 8%. A diminuição também aconteceu nas estradas federais, que contabilizaram 103 acidentes, 122 feridos e 11 mortos no feriado do dia 12.

