Feriadão: PRF-BA inicia nesta sexta operação e intensifica fiscalizações nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF) iniciará às 00h desta sexta-feira, 9, a operação Nossa Senhora Aparecida 2020. As atividades se estenderão até às 23h59 da próxima segunda-feira, 12, nas rodovias federais que cruzam o estado baiano.

De acordo com o órgão, durante o período, os agentes federais promoverão o monitoramento dos indicadores de criminalidade e acidentalidade, bem como o direcionamento e reforço do policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e ocorrências criminais. Os esforços serão operacionalizados a fim de promover aos usuários das rodovias federais maior sensação de segurança e fluidez do trânsito.

Além disso, as equipes da PRF também intensificarão as fiscalizações de embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o excesso de velocidade. O transporte de crianças e o trânsito de motocicletas também serão alvo de abordagens específicas.

Horários restritos

Ainda conforme o órgão, como forma de aumentar a fluidez do trânsito em rodovias de pista simples, o tráfego de caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha será restrito em alguns momentos. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar, conforme os dias e horários a seguir (confira card ao final do texto):

09/10/2020 (sexta-feira) – 16:00 às 22:00

10/10/2020 (sábado) – 06:00 às 12:00

12/10/2020 (segunda-feira) – 16:00 às 22:00

