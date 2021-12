Feriadão: acidentes nas estradas deixam 13 mortos

Durante o feriadão do Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, as polícias rodoviárias estadual (PRE) e federal (PRF) registraram o total de 142 acidentes nas rodovias que cortam a Bahia, deixando 84 pessoas feridas e 13 mortos.

Somente nas estradas federais, entre quinta-feira, 30, e domingo, 3, foram registrados 110 acidentes, que resultaram em 67 pessoas feridas e 12 mortas. As mortes foram ocasionadas por quatro colisões frontais, duas saídas de pista, uma colisão lateral e uma colisão traseira.

Do total de 6.745 veículos fiscalizados e 7.396 pessoas abordadas, foram 1.874 autuações, sendo 400 por ultrapassagens proibidas.

Também durante a fiscalização, 27 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados e notificados com multa no valor de R$ 1.915,40. Entre eles, três condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária por crime de embriaguez no trânsito.

Rodovias estaduais

Apesar das ocorrências, os números nas estradas estaduais foram considerados positivos, pois houve uma redução de 66% no número de acidentes (32 em 2015), 70% no de feridos (17) e 83% no de mortes (1).

O acidente que resultou em morte, segundo a PRE, foi o tombamento de uma motocicleta no km 50 da BA-515, no trecho entre as cidades de Teodoro Sampaio e Terra Nova. O caso foi registrado na noite de domingo, 3, às 23h30.

Além das ações educativas para minimizar o número de acidentes, a fiscalização nas rodovias estaduais também realizou 4.154 abordagens a veículos, contabilizando 64 retenções de veículos e 826 autos de infração.

Das 5.082 pessoas abordadas, três foram encaminhadas à delegacia, sendo dois flagrantes: um por porte ilegal de drogas, quando um suspeito foi flagrado com 500g de maconha em Santo Antônio de Jesus; e outro por crime de embriaguês ao volante, na cidade de Simões Filho. O terceiro condutor foi detido por transportar 43 caixas de fogos de artifício sem licença.

