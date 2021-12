Fenômeno meteorológico intensificou volume de chuvas em Salvador

Atendendo a denúncia de um consumidor, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade interditou, nesta terça-feira, 26, quatro bombas de combustíveis em um posto de Vitória da Conquista (distante 518 km da capital baiana) devido a fraude.

O Instituto fez perícia nas bombas do estabelecimento, constatando a implantação indevida de dispositivos internos que eram acionados no ato do abastecimento de veículos, gerando prejuízos ao consumidor em até 1600 ml em casa 20 litros. De acordo com informações da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o erro máximo permitido nesse tipo de medição metrológica é de 60 ml em cada 20 litros.

Segundo a Sefaz, o posto foi autuado e está sujeito a multa de R$ 1,5 milhão, após a conclusão do processo administrativo. O estabelecimento tem 10 dias para apresentar a defesa. O posto também se tornará inapto para operar, devendo ter sua inscrição no ICMS suspensa pelo órgão.

Postos de combustíveis baianos estão na mira da Operação Posto Legal, força-tarefa que reúne órgãos dos governos estadual e federal com o objetivo de assegurar o cumprimento dos requisitos de qualidade e quantidade do combustível vendido ao consumidor baiano.

