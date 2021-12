De forma sobejamente demonstrada, a importância de enfrentarmos juntos as adversidades impostas pelas surpresas da vida alcança termo no senso comum ao eleger ‘a união faz a força’, entre seus adágios mais certeiros.

Inegável certificar-se de untar nossos atos como em um bolo cuja interação entre interesses subjetivos liga-se à oferta de sabores, em cardápio de variedades, nem sempre agradáveis, pois caprichosamente temperado pelo mundo à espreita.

Quanto mais obstáculos, como ocorre em meio a efeitos da pandemia, maior a necessidade de articulações, considerando a proteção da economia, na necessária tentativa de evitar sua desestruturação de efeitos funestos.

Seria este o momento da união orgânica, sem a qual a nenhuma tábua de salvação, empresários e cidadãos poderiam agarrar-se a fim de atravessar a contracorrenteza impulsionada por súbita e ruidosa tromba de prejuízos.

Suspensas, provisoriamente, as rusgas entre donos e não-donos, não há direção por onde escapar, exceto a união entre empresários e cidadãos, com o objetivo de nutrir os negócios para gerar renda e emprego.

Premido pelas circunstâncias e fiel a longa tradição de alinhamento à vocação de vitória dos baianos, o Grupo A TARDE pisa com firmeza a trilha de resistência rumo a nova aurora livre de temporais.

O cacife não é pequeno para quem detém o aprendizado da experiência de duas guerras mundiais, além de uma anterior pandemia, bem como uma vasta coleção de crises econômicas e políticas, as mais variadas, em 107 anos bem vividos.

Como escreveu o pensador de brilhantes aforismos, fortalecer-se é o destino, se derrotamos a morte, daí o prélio de vitória certa, para quem participa, até o final deste mês, da primeira fase da campanha de união e força designada Made in Bahia. Feito na Bahia, sim, pois aqui são produzidas riquezas no comércio, na indústria, nas culturas, sem esmorecer a força, cujo tônus venceria tifões, medusas e minotauros, se monstros migrassem da abstração, como no esperado momento da pós-pandemia.

