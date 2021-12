Feirense se destaca como mulher empreendedora mais jovem do estado

Daniela Lacerda, CEO da rede O Corujão, localizado em Feira de Santana se destacou ao se tornar a mulher mais jovem do setor varejista alimentício da Bahia, segundo a Associação Baiana de Supermercados (ABASE).

Empresária, com MBA em Gestão de Empreendedorismo e Pessoas, pela PUCRS e formação em Direito, pela UNIFAN, Daniela afirmou que apesar de estar em uma posição de liderança, encontra dificuldades em um setor majoritariamente masculino. “No meu âmbito profissional, lido com muitos homens que, por eu ser mulher, mãe e casada, diversas vezes questionam a minha competência e capacidade de gerir grandes negócios”, disse.

A empreendedora faz parte de um movimento de lideranças empresariais femininos que só cresce. De acordo com os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo IBGE, cerca de 9,3 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil.

Segundo o Relatório Especial de Empreendedorismo Feminino no Brasil, publicado pelo Sebrae em 2020, 48% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) são mulheres. Enquanto isso o levantamento feito pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), principal pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, com informações de 49 países, revelou em sua última edição (2018), que o Brasil ficou em 7º lugar no ranking de proporção de mulheres à frente de empreendimentos iniciais, com menos de 42 meses de existência.

“No cenário supermercadista, o meu destaque como mulher mais jovem à frente do setor foi realmente sensacional. Saber que sou relevante em um ramo ainda tão voltado para o público masculino, com certeza me impulsiona a abrir ainda mais frentes de trabalho para que outras mulheres se sintam encorajadas e motivadas”, relatou.

Daniela também busca alinhar a sua empresa com possíves transformações na sociedade. “O empreendedorismo com propósito sempre foi meu alvo. Não enxergar apenas números, mas o sucesso e a possibilidade da construção de negócios, apostando em sustentabilidade, geração de empregos e crescimento socioeducativo está na minha história”, explicou.

