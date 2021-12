Feira vai ganhar novo hospital geral; investimento será de R$ 67, 5 mi

Foi divulgado nesta quarta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para o novo Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele será construído em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A unidade possuirá 40 leitos de terapia intensiva (UTI), 11 salas no centro cirúrgico e um Centro de Hemorragia Digestiva.

Com investimento estimado em R$ 67, 5 milhões – entre obras e equipamentos –, o hospital também terá um novo setor de bioimagem com ressonância magnética, além de dois tomógrafos, raio-X, ultrassom, Dopller e ecocardiograma.

A expectativa é que a conclusão das obras da nova unidade de saúde seja feita em até 12 meses. O novo HGCA possuirá 5,7 mil metros quadrados, distribuídos em três pavimentos.

Além disso, as intervenções também implementarão mais de 17 mil metros quadrados em áreas de praça de alimentação, paisagismo e urbanização.

