Feira se mobiliza para combater a febre chikungunya

Considerado o bairro onde se concentra o maior número de pessoas infectadas e com suspeita da febre do chikungunya em Feira de Santana (a 109 km da capital), o George Américo recebeu ontem uma mobilização que contou com a participação de escolas, moradores e agentes de endemias e de saúde, além de agentes de limpeza pública.

O bairro teve 14 casos da doença confirmados e 306 são investigados. Nas unidades de saúde tem sido comum encontrar pessoas com sintomas da enfermidade.

Durante a manhã, agentes da Secretaria Municipal da Saúde visitaram as residências entregando panfletos e sacos de lixo, conversando com os moradores sobre como combater a doença.

"Orientamos os moradores sobre o risco de acumular lixo, pedindo para que coloquem tudo na porta das casas para que os veículos da limpeza venham recolher. Estamos fazendo juntos um mutirão de limpeza", informou Áurea Cerqueira, técnica em educação e saúde.

Mais de cinco caçambas de lixo foram retiradas em apenas três ruas. Na rua P-1, onde cerca de 30 moradores estão ou estiveram com os sintomas da doença, uma caçamba de lixo foi recolhida pela manhã. Na casa 240, o quintal tem um amontoado de garrafas plásticas, latas e pneus velhos, mato e telhas.

"Minha mãe e irmãos juntam isso. Não aguento mais falar. Ela pegou esta doença, ficou mal, não conseguia nem levantar. Mesmo assim continua acumulando lixo aqui", reclamava Simone Servo, filha da dona da casa.

Estande

Enquanto uma parte dos profissionais visitava as casas, outra montava um estande na praça principal, com informações sobre o mosquito e as doenças.

Moradores podiam ver a imagem do mosquito e das larvas e aprender como proceder para combater a proliferação dos insetos.

