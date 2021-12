Feira registra dois assassinatos em menos de 12h

Dois homicídios envolvendo armas de fogo foram registrados pela polícia em menos de 12 horas neste fim de semana na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

Na noite do sábado, 3, um homem foi morto com cerca de dez tiros na cabeça, na rua Geminiano Costa. O homicídio aconteceu por volta das 21h.

Já na manhã deste domingo, por volta das 4h da manhã, um homem aparentando ter 25 anos foi executado com disparos no rosto, na rua Papa João XXIII.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, as vítimas ainda não foram identificadas. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

