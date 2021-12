Feira recebe mais de 100 policiais para reforçar a segurança

Com o intuito de reduzir o alto índice de homicídios ocorridos em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, o Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL) solicitou reforço policial ao comando geral da Polícia Militar, que enviou mais de cem policiais para a cidade. Os homens, que atuam no Batalhão de Choque, CIPE-Litoral Norte e COE, chegaram ao município na tarde de terça-feira, 27, e estão atuando nos bairros com maior índice de criminalidade.



"Na verdade, são 25 bairros que temos informações precisas que ocorrem homicídios e outros delitos como tráfico de drogas e tentativas de homicídios. Vamos reforçar o policiamento para tentarmos reduzir o número de crimes na cidade", explicou o subcomandante do CPRL, Tenente Coronel Elenilson Santos.



Este ano Feira de Santana registrou 27 crimes, sendo que 16 ocorreram no último final de semana, o que fez com que as autoridades de segurança solicitassem o reforço. O bairro Queimadinha aparece em primeiro lugar com 7 mortes. "Estes números são preocupantes, pois, para se ter uma idéia, apenas no domingo tivemos 7 assassinatos. Então estamos atuando preventivamente e repressivamente nestes locais", garantiu o subcomandante.



Ainda segundo o tenente coronel Elenilson Santos, as tropas estão nas ruas e já há resultados, como a condução para a delegacia de diversas pessoas com envolvimento em delitos. Uma delas confessou o envolvimento em um dos crimes ocorridos no final de semana. "Ele confessou o crime e foi autuado. O que queremos garantir é que inicialmente serão 25 bairros, mas estamos fazendo um levantamento diário e outros locais também serão visitados pelas tropas", afirmou.



Ainda não há um tempo definido para as tropas especiais permanecerem na cidade, mas o sub comandante frisou que os policiais só deixarão o local quando a situação estiver regularizada. "Qualquer bairro que necessite da intervenção destas equipes faremos o remanejamento. O importante é que as famílias consigam reaver o sentimento de segurança", destacou.

