Feira que vende peixes vivos termina nesta sexta

Com a perspectiva de comercializar 30 toneladas de diversas espécies, termina nesta sexta-feira, 29, a Feira do Peixe de Barreiras, montada na praça Landulfo Alves, no centro histórico da cidade que fica a 883km de Salvador.



Um diferencial na feira, montada desde o início da semana, é mais uma vez a oferta de peixes vivos, expostos em piscinas, nas quais o freguês pode escolher a espécie e o tamanho. "O quilo (do tambaqui, tilápia, carpa e traíra) pescado na hora é R$ 8", disse o criador Edivaldo Oliveira, 36 anos. Ele destacou que, se o freguês quer o peixe limpo, ele passa a custar R$ 10 o quilo.



Outra facilidade para os compradores é a oferta de peixe frito. "Não suporto cheiro de fritura. Ainda mais de peixe, que impregna em toda cozinha", disse a professora Marilena Gonçalves. Ela optou por levar o produto pronto para o consumo. "O preço é 50% mais caro, mas acho que vale a pena", destacou.



Um surubim de 40 kg chamou a atenção de quem passou pela feira na sexta-feira, 28. "Faz tempo que não via um peixão deste tamanho", disse o aposentado Fernando Carvalho. "Apesar de ser o peixe mais caro, é dele que gosto", enfatizou. O surubim 'com cabeça' custa R$ 25 o quilo. Em postas, o quilo não sai por menos de R$ 30.



Para o próximo ano, de acordo com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ozimar Amorim, a feira deverá ser instalada em outro local, "com espaço mais adequado, considerando que já é uma tradição na nossa cidade".

