Feira: quatro detentos feridos em rebelião recebem alta

Quatro dos cinco detentos feridos durante uma rebelião iniciada neste domingo, 24, e que continua nesta segunda, 25, no Conjunto Penal de Feira de Santana, foram liberados do Hospital Geral Clériston Andrade.

Davi Pires Almeida Fernandes, Anderson Clayton Silva Nascimento, Iago de Jesus dos Santos e Luiz dos Santos Almeida foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deram entrada na unidade hospitalar por volta de 18h, recebendo alta quatro horas depois.

Somente Dioclécio Aureliano dos Santos, que foi atingido por uma facada nas nádegas, permanece internado.

Outros sete detentos foram mortos durante o motim, provocado por uma briga entre grupos rivais. Entre eles estão José Silas - que foi decapitado -, Alison Rodrigues e Haroldo Brito.

De acordo com o diretor do presídio, Cleriston Leite, o motim acontece no pavilhão 10, que tem capacidade para 152 pessoas, mas está com 340 presos. "A guerra entre as facções levou-os a se rebelaram. Um grupo quer comandar os presos e por isso eles se desentenderam", afirmou.

O grupo pediu a presença da imprensa, OAB e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Feira de Santana no local. Segundo o coronel da PM Adelmário Xavier, comandante da Regional Leste, todas as exigências foram atendidas.

O presídio tem capacidade para 608 pessoas, mas atualmente está com 1.500 presos.

