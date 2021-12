Feira: mês de abril contabiliza 21 assassinatos em 13 dias

A cidade de Feira de Santana, distante 109 quilômetros de Salvador, atravessa uma onda de assassinatos desde o mês de janeiro, período no qual foram registrados 114 homicídios, uma média de 1,1 por dia. Somente neste fim de semana, sábado, 12, e domingo, 13, foram sete crimes. Com essas vítimas, a média de abril sobe para 1,6 com 21 assassinatos em 13 dias.

Na tarde de sábado Natanael Soares Florêncio, 45 anos, foi assassinado a golpes de faca no pescoço pelo próprio irmão José Rubens Florêncio, conhecido como 'Kibinho'. O crime aconteceu na casa onde os irmãos viviam no bairro Jardim Acácia, após uma discussão. Segundo familiares, os irmão passaram a manhã de sábado bebendo e ao chegarem em casa no inicio da tarde começaram a discutir. Kibinho teria pegado uma faca de serra e aplicou alguns golpes no pescoço do irmão que ainda tentou fugir, morrendo na calçada da casa de uma tia.

No mesmo bairro o adolescente Lucas Santana Freitas, 17 anos foi morto com vários tiros. A autoria do crime não foi descoberta até o fechamento da edição.

O estudante Marcos Vinícius Pereira de Souza, 17 anos, foi morto também com tiros quando passava em uma rua no bairro São João. O autor do crime segundo testemunhas foi um homem que estava em uma bicicleta. A vítima tentou se esconder entrando em uma casa, mas faleceu na varanda do imóvel.

Ainda no sábado dois homens invadiram a enfermaria do HGCA e assassinaram com vários disparos Fabrício Lima dos Santos, 32 anos. O jovem estava internado na unidade desde a manhã de sábado quando foi baleado no bairro Nova Esperança. Familiares apontaram como autores dos tiros dois homens conhecidos como Vandinho e Peroba que possuem envolvimento com o tráfico de drogas.

O crime foi presenciado pela mãe da vítima, Paulina Lima e um acompanhante que estava na enfermaria foi ferida de raspão na orelha. A identidade da mulher ferida não foi fornecida pela unidade de saúde.

Na noite de domingo o soldador Fabrício Nascimento da Silva, 30 anos, bebia em companhia de amigos em um bar no bairro Campo Limpo, quando foi abordado pela companheira identificada como Lucimar Santiago dos Santos que após discussão, desferiu vários golpes de faca no esposo.

"Eles brigavam, constantemente por causa de ciúmes e ela sempre o ameaçava de morte. Ontem ela a encontrou em uma mesa com amigos homens e mulheres e praticou o crime", afirmou Wilma Nascimento mãe da vitima.

Fabrício foi socorrido por amigos para a policlínica do Parque Ipê e devido a gravidade dos ferimentos encaminhado para o HGCA, onde faleceu.

Foi morto a pauladas e golpes de faca, também na noite de domingo, Leandro Jai da Silva, 32 anos. O crime ocorreu na avenida de Canal, no bairro Rua Nova. Não há detalhes sobre o crime.

Dos sete crimes, seis estão sendo investigados pela Delegacia de Homicidios (DH), que segundo a titular Ana Cristina de Carvalho já se tem a autoria de 4 deles. "Nossos policiais estão na rua tentando localizar e prender os envolvidos com estes crimes", afirmou.

