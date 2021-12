Feira: médico cubano volta a atender e é recebido com festa

Cartazes, músicas, orações e aplausos. Esta foi a maneira que os moradores do bairro Viveiros escolheram para homenagear o médico cubano Isoel Goméz Molina, que retornou às suas atividades no PSF do local na manhã desta segunda-feira, 25. O profissional ficou afastado de suas funções na semana passada após suspeita de receitar uma dose excessiva de remédio a uma criança.

"Fiquei triste porque ele tinha sido afastado, mas me alegrei quando soube do seu retorno. Ele tem que ficar aqui, pois nos trata muito bem e é um profissional de qualidade", disse a aposentada Maria da Conceição dos Santos, uma das idealizadoras da homenagem.

Demonstrando emoção, o médico disse que estava surpreso com a recepção e que quer continuar realizando o seu trabalho na unidade. Questionado se pensa em adotar medidas judiciais contra quem teria feito a denúncia, ele afirmou que não guarda mágoa. "Não vou fazer nada contra ninguém, estou aqui para trabalhar e é o que vou fazer. Tudo não passou de um mal entendido, mas o importante é que estou de volta para exercer o meu trabalho que realizo há mais de anos", destacou.

A diarista Gilmara Santos dos Santos, mãe da criança para quem o médico teria prescrito as 40 gotas de dipirona, esteve no posto de saúde para receber o médico e este a agradeceu pela atitude. "Quero agradecer a ela por ter falado a verdade. O seu depoimento ajudou bastante que este mal entendido fosse esclarecido", disse o profissional.

"Estou aliviada por saber que reconheceram o erro e o colocaram de volta aqui. Estou conversando com um advogado para decidir se vou processar o vereador e a médica que fizeram a denúncia", frisou.

A noticia de que o médico havia retornado levou inúmeras pessoas ao posto de saúde. Como a doméstica Maria de Lourdes Santos que tem hipertensão e levou exames para o profissional avaliar. "Ele é muito atencioso, nos examina com calma e explica tido direito. É de médicos assim que estávamos precisando", disse.

A Secretaria Municipal de Saúde enviou a chefe da divisão de Atenção Básica, Valdenice Queiroz, para acompanhar o retorno do médico ao PSF. Ela não quis conceder entrevista.A reportagem de A TARDE tentou falar com o Cremeb em Feira de Santana, mas não obteve êxito.

