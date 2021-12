Feira literária movimenta Barreiras a partir desta quarta

A I Festa Literária de Barreiras (Flib) tem abertura programada para esta quarta-feira, 18, no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, como parte da programação no Maio Maior, em comemoração ao 125 anos de emancipação política da cidade do oeste baiano, a 858 km de Salvador.

O evento reúne escritores e editoras, com lançamentos e relançamentos de 20 obras de autores regionais, com sessões de autógrafos. "Nossa expectativa é movimentar o parque até o dia 22", afirmou uma das coordenadoras da Flib, Márcia Rasia.

Ela lembrou que, em 2015, foi realizada a 1ª Bienal do Livro e que a proposta do município é realizar os dois eventos alternadamente.

Para as crianças, foi montado o espaço "Flibinha", com teatro infantil, fantoteca, contação de histórias, filmes e outros atrativos.

Livro do jegue

Para o escritor José Roberto de Sena, a feira é vitrine para a produção regional: "A iniciativa tem grande relevância, principalmente para as novas gerações. A literatura é um antídoto para a ignorância e a violência e abre o horizonte das pessoas". Com seis livros lançados, Sena relança O Jegue que Virou Celebridade (2014), já na terceira edição.

A I Flib marca os 35 anos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) em Barreiras. Uma comissão do Campus IX da instituição preparou a mostra VIII Séculos da Língua Portuguesa.

De acordo com uma das organizadoras da exposição, Nelma Arônio Santos, a criação e produção contou com uma equipe de professores e alunos.

O trabalho ainda poderá ser apreciado após a Flib, pois de 23 a 31 deste mês todo o material ficará exposto no Palácio das Artes, no Centro Histórico da cidade.

