Feira: Jovem desaparece após acidente com moto aquática

Um jovem de 24 anos permanece desaparecido neste domingo, 19, após sofrer um acidente com uma moto aquática no Rio Jacuípe, no município de Feira de Santana.

De acordo com informações de testemunhas, o eletricista Jean Pires Miranda estava com alguns amigos no Marina Clube na tarde deste sábado, 18, quando resolveu fazer um passeio acompanhado de duas mulheres. Pouco depois de saírem, o veículo virou e os três caíram na água.

As duas mulheres foram resgatadas, mas Jean não foi encontrado. A suspeita é que a vítima estivesse utilizando o colete salva-vidas, porém o equipamento poderia estar aberto.

Amigos de Jean realizaram buscas até as 22h deste sábado, mas não o encontraram. Na manhã deste domingo, por volta de 10h, uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou novas buscas.

O local onde Jean afundou tem cerca de 80m de profundidade, o que dificultou a procura. As informações são do Acorda Cidade.

adblock ativo