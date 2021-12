Feira: homem que trabalhava em oficina foi morto por engano

Três homens foram presos na tarde desta terça-feira, 19, acusados de envolvimento no assassinato de um soldador enquanto ele trabalhava em uma oficina mecânica no município de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Antônio José Oliveira Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na oficina Empreendimento Rodoviário Léo Dias, localizada na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Pedra do Descanso, por volta das 10h.

Os suspeitos, Paulo Roberto do Amor Divino Santos, Cleidson Marques Vasconcelos e Jonas Carlos Pereira dos Santos, foram presos por volta do meio dia. Testemunhas disseram à polícia que os disparos teriam sido efetuados por um homem conhecido como "Pé de pano", que fugiu em uma motocicleta e ainda não foi identificado. No entanto, de acordo com a polícia, todos contribuíram para que o homicídio acontecesse.

De acordo com a investigação, a vítima foi morta por engano, pois o alvo dos criminosos seria outro homem, conhecido como Jamanta, que trabalhava na mesma oficina, mas não estava no local. Os criminosos teriam confundido o alvo com o soldador, que estava de costas quando foi alvejado. Antônio ainda tentou fugir, mas foi atingido na região das costas.

Autuados em flagrante, os acusados foram presos na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O corpo de Antônio foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana. .

